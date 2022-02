Kirche : Eine sehr seltene Darstellung – warum das Altarkreuz in der Dauner Nikolauskirche eine Y-Form hat

Daun Immer wieder betrachtenswert ist das mächtige Altarkreuz in der Dauner St. Nikolauskirche. Sehr oft stehen Besucher davor und bestaunen dieses christliche Symbol, das in seiner Form selten zu finden ist.

Kirche im Krieg zerstört Die einstige barocküberladene Dauner Nikolauskirche fiel, bis auf die Turmpartie, am 2. Januar 1945 unwiederbringlich Kriegsbomben zum Opfer. Am 2l. August 1949 konnte dann der Neubau feierlich durch den Trierer Weihbischof Heinrich Metzroth eingesegnet werden. Aus Ruinen war ein Gotteshaus in seiner hellen und schlichten Schönheit entstanden, das mit seinem Gabelkreuz begeistert. Die Idee zu diesem Kreuz hatte der damalige Dechant Thomas. Und in sichtbare Realität setzte sie der begabte Alleskönner, Maurer Helmut Mäurer, um. Tagelang suchte er in Wäldern, bis er endlich im Hunert-Wald bei Daun den seiner Vorstellung entsprechenden Baum fand. Geschickt formte er ihn um zum Symbol eines „Lebensbaumes“.