Covid-19 : 14 Bewohner erkrankt: Altenheim im Landkreis Vulkaneifel von Corona-Virus betroffen

Daun Im Maternus Seniorencentrum Katharinenstift in Hillesheim (Landkreis Vulkaneifel) sind 14 der insgesamt 105 Bewohner und vier Pflegekräfte positiv auf Covid-19 getestet worden.

Zwei Bewohner werden derzeit stationär im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Gerolstein behandelt. Das teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit.

Die übrigen zwölf positiv getesteten Bewohner haben bisher keine oder nur sehr geringe Symptome. Zunächst ist das Corona-Virus bei einer stationär behandelten Bewohnerin sowie bei einer Pflegekraft nachgewiesen worden. Die positiv getestete Pflegekraft ist seither in häuslicher Quarantäne.

Im Rahmen des Kontaktpersonenmanagements wurden daraufhin von Seiten des Gesundheitsamtes bei 34 weiteren Bewohnern und acht Pflegekräften sofort Abstriche durchgeführt. Der betroffene Wohnflur wurde entsprechend in Quarantäne versetzt, um eine weitere Verbreitung zu minimieren. Die Bewohner standen seither unter besonderer Beobachtung. Alle nötigen Schutzmaßnahmen wurden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt sofort umgesetzt.

Am gestrigen Abend hat das Gesundheitsamt die Testergebnisse erhalten: Bei insgesamt 14 Hausbewohnern und vier Pflegekräften wurde das Virus bisher nachgewiesen. Die positiv getesteten Pflegekräfte befinden sich seit dem Bekanntwerden der Ergebnisse am gestrigen Abend in häuslicher Quarantäne.