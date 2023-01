Dorferneuerung : Neues Leben im alten Bahnhof Ahütte

Üxheim-Ahütte Der Bahnhof lag einst an der Bahnstrecke von Dümpelfeld nach Lissendorf und stand von 2010 bis 2019 leer. Andreas Kurth hat das Anwesen gekauft und zu einem Ort für Seminare und mit einem Café ausgebaut. Jetzt war Eröffnung.

„Der Charme des Bahnhofs mit seinem Umfeld und vor allem die Tatsache, dass die Einrichtung noch zu großen Teilen originalgetreu erhalten war, das hat mich fasziniert“, sagt der Eisenbahnfreund Andreas Kurth. Viele Ideen seien ihm dann in den Kopf gekommen, die Bilder des restaurierten Gebäudes sah er gedanklich vor sich und die besondere Atmosphäre für einen Seminarort und ein kleines Café konnte er erahnen. „Nachdem ich mit einem Architekten mein Vorhaben besprochen hatte, ging es an die konkreten Planungen“, sagt Kurth. Das Vorhaben war nicht einfach, galt es doch einerseits, die historische Substanz zu erhalten und dabei gleichzeitig den Anforderungen des Denkmalschutzes zu entsprechen, andererseits die Räumlichkeiten für eine zeitgemäße Nutzung umzubauen.

Die 44 Kilometer lange Bahnstrecke von Dümpelfeld nach Lissendorf wurde am 30. Juni 1912 eröffnet. Auf der Strecke fuhren die Reisenden durch sechs Tunnel und sie konnten an zwölf Bahnhöfen ein- und aussteigen. Bei Streckenkilometer 18,4 überquerten sie bei Ahrdorf die Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Einer der Bahnhöfe war der Bahnhof Ahütte bei Kilometer 22,5. Der Personenzugverkehr wurde im Juni 1973 eingestellt und die Strecke zurückgebaut.

Das Haus eignet sich für die Durchführung verschiedenster Veranstaltungen. Da denkt der neue Bahnhofsvorsteher an die Durchführung eigener Seminare, an Lesungen, an kleine Hochzeitsgesellschaften, Fotoshootings und vieles andere mehr.

Am Wochenende wurde die offizielle Eröffnung des Kulturdenkmals Bahnhof Ahütte gefeiert. An den beiden Tagen kamen zahlreiche Gäste aus der Region und von weit her. Der Zuspruch war groß. Der Bahnhofsbesitzer und Eisenbahnfreund Andreas Kurth hat noch einen ganz großen Wunsch in diesem Jahr: Er will einen alten Schienenbus, die Eisenbahnfreunde würden sagen „einen VT 98“, auf das Gleis vor dem Bahnhof stellen. Mit etwas Glück, Engagement und finanzieller Unterstützung könnte das gelingen.