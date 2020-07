Freizeit : Nachmittagsprogramm statt Zeltlager

Eine Schnitzeljagd und Spiel und Spaß aus der Welt des Theaters haben Kinder und Jugendliche in Immerath erlebt. Einen Actionnachmittag mit viel Bewegung wird es dort am Ende der Sommerferien geben. Foto: Stefan Becker

Immerath (red) In der ersten Ferienwoche sollten 80 Kinder und Jugendliche im Zeltlager der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld ihre Ferien an der „Hütte zwischen den Maaren“ in Immerath verbringen. Wegen der Corona-­Krise gab es ein Alternativprogramm, das Betreuerinnen und Betreuer sich zusammen mit Gemeindereferent Stefan Becker und Katrin Molnar, Referentin der Katholischen Landjugendbewegung, überlegt hatten.

