Eisenbahngeschichte : Vor 40 Jahren endete der Bahnpersonenverkehr Daun – Wittlich

Eine alte Kleinlok erinnert im Schalkenmehrener Bahnhof an die einstige Bahnstrecke Daun – Wittlich. Foto: TV/Bernd Schlimpen

WITTLICH/SCHALKENMEHREN/DAUN Am 1. November 1981 ist die Trasse stillgelegt worden – trotz heftiger Proteste des Vereins Eisenbahnfreunde Vulkaneifel und dessen Mitstreitern.

Wer erinnert sich noch an die einstige Eifelbahnstrecke? Der 1. Dezember 1909 war der Eröffnungstag der Bahnstrecke Daun – Schalkenmehren – Gillenfeld. Daran schloss sich am 1. Mai 1910 die weiterführende Passage Gillenfeld – Manderscheid – Mantenburg an. In Fortführung der Gesamtstrecke wurden die Schienen Manderscheid – Pantenburg – Wittlich am 1. Juli 1910 verlegt.

Am 1. November 1981, vor genau 40 Jahren also, ist die Bahntrasse Daun – Wittlich für den Personenverkehr stillgelegt worden. Doch die Menschen waren die Bahnannehmlichkeit gewohnt, es ging für sie eine bis dahin selbstverständliche, gern genutzte Mitfahrgelenheit verloren. Nun hieß es, in den Bus steigen, Auto, Taxi oder auch Fahrrad benutzen. Auch für die Eifeltouristen endete eine Beförderungsmöglichkeit von Eifelstadt zu Eifelstadt, von Vulkaneifeldorf zu Vulkaneifeldorf.

Eine Fototafel, die den Bahnbetrieb auf dem ehemaligen Bahnhof Schalkenmehren zeigt, erinnert vor Ort an den Schienenverkehr auf der Strecke. Nach dem Gesamtabbau der Bahnschienen 1989/1990 und Asphaltierung ihres Schotterwerkes verläuft auf der Strecke heute der beliebte Maare-Mosel-Radweg.

Als Zeugnis der Vergangenheit übriggeblieben ist eine alte Kleinlok („Köf“, Kleinlokomotive mit Dieselmotor), die als Erinnerung am Schalkenmehrener Bahnhof steht. Sie beförderte einst nur in den frühen Morgenstunden mit einem Personenwaggon von Gillenfeld aus über Udler und Schalkenmehren Arbeiter an ihre Dienststellen und Schüler nach Daun zum Gymnasium. Meist war der Personenwagen überbesetzt. Fast alle Mitfahrer hatten eine preiswertere Monatsfahrkarte. Diese Kleinlok auf dem Schalkenmehrener Bahnhof, die früher ihre Dienste getan hat, ist heute bei den Kindern willkommen, um „Zug“ zu spielen, ein- und auszusteigen, zumal es noch ein richtiges Schienensignal gibt. Denn auch die Strecken für die morgendlichen Dauernutzer wurden für diesen Bahnpersonenverkehr bald stillgelegt, und besagte Kleinlok wurde nicht mehr benötigt. Im Mai 1982 wurde die Strecke Schalkenmehren – Gillenfeld stillgelegt, im Mai 1988 kam das Aus für die Bahnfahrten von Daun nach Schalkenmehren und im Juli 1988 wurde die Trasse Gillenfeld – Wittlich „aus dem Verkehr gezogen“.