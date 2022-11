Regionale Wirtschaft : Der Ofen ist bald aus: Eifeler Traditionsunternehmen muss schließen

Seit mehr als 330 Jahren ist die Jünkerather Gießerei in der Eisen- und Stahlindustrie tätig. Dieses Kapitel endet am 31. Januar 2023. Foto: Insolvenzverwalter Foto: TV/Insolvenzverwalter

Jünkerath In der Gießerei in Jünkerath gehen seit mehr als 300 Jahren am 31. Januar die Lichter aus. Das Unternehmen war seit Juli im Insolvenzverfahren, laut Verwalter Rechtsanwalt Ingo Grünewald ist es nicht gelungen, einen Investor zu finden, um den Betrieb fortzuführen. 101 Arbeitsplätze gehen verloren. Hoffnung gibt es lediglich für die Beschäftigten einer Tochterfirma.

Von Stephan Sartoris und Vladimir Nowakowski

1687 ist ein besonderes Jahr in der Geschichte der Vulkaneifel: Am 14. Mai unterzeichnet Salentin Ernest Graf zu Manderscheid Blankenheim und Freiherr zu Jünkerath einen Pachtvertrag, der den Hüttenmeister Johan de L'Eau berechtigt, »ein frey hüttenwercke ... auff der Kyll« zu errichten - die Geburtsstunde der Eisenhütte. 335 Jahre später, am 31. Januar 2023, wird dieses so bedeutende Kapitel der heimischen Wirtschaftsgeschichte beendet: Das Werk in Jünkerath wird geschlossen.

Die Vorgeschichte: Die Vulcast GmbH, vormals Ergocast, hatte Ende April 2022 Insolvenz angemeldet. Als Gründe führte die Geschäftsführung unter anderem explodierende Energiekosten nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, Folgen der Flutkatastrophe 2021 (auf mehr als eine Million Euro wurde der Schaden geschätzt, viele Beschäftigte wurden in Kurzarbeit geschickt) und Zahlungsschwierigkeiten an. Im 1. Juli wurde das Insolvenzverfahren eröffnet - das vierte seit 1999. Der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Ingo Grünewald aus der Kanzlei Professor Schmidt in Trier, war zunächst noch zumindest verhalten zuversichtlich, auch weil „es gelungen war, eine Vereinbarung mit den Kunden zu erreichen, die Betriebsfortführung bis Ende des Jahres zu unterstützen, in dem sie sie Verluste ausgeglichen haben.“ Zudem hätten sich die Beschäftigte sich voll ins Zeug gelegt: „Der Teamgeist war einfach beeindruckend.“ Durch die Übereinkunft habe man Zeit gewinnen können, um die wichtigste Aufgabe lösen zu können: einen Investor zu finden.

Info Über Vulcast Germany GmbH Mehr als 330 Jahre war die Gießerei in Jünkerath in der Eisen- und Stahlindustrie tätig. Europa- und weltweit wurden Energieunternehmen, Nutzfahrzeughersteller und die Schiffbauindustrie beliefert. Das Unternehmen hat sich in zwei wesentliche Produktionsbereiche gegliedert, dem Maschinen- und Handformguss. Jährlich wurden 17.000 Tonnen Gussteile ausgeliefert – fast ein Drittel der Produktion wurde exportiert. Zu den Branchen des Unternehmens gehören unter anderem die Energieerzeugung, Verdichter und Kompressoren sowie die hydraulische und mechanische Antriebstechnik. Produziert wurde ausschließlich am Standort Jünkerath.

Was allerdings nicht gelungen ist: „Wir haben schwerpunktmäßig in Europa gesucht, leider ohne Erfolg. Die Absagen wurden mit Hinweis auf den nicht unerheblichen Investitionsbedarf an Maschinen und Immobilie sowie die nicht kalkulierbaren Energiekosten erteilt. Hinzu kommt eine allgemeine Zurückhaltung von Investoren wegen der unsicheren Weltlage“, berichtet Grünwald im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dazu kommt, dass Vulcast mehrere Insolvenzverfahren bereits ins Stammbuch geschrieben worden sind.“ Er bezeichnet die Situation trotzdem als „absurd“: „Die Kunden sind auf Produkte aus Jünkerath angewiesen und machen daraus keinen Hehl. Es gibt also einen Markt, aber trotzdem war es nicht möglich, einen Investor zu finden. Und ohne den hat das Unternehmen keine Zukunft.“

Die Konsequenz: Den 101 Beschäftigten der Vulcast GmbH wurde zum 31. Januar 2023 gekündigt, laut Grünewald ist ein Sozialplan vereinbart worden. Bis Dezember wird gegossen, ab Januar wird abgewickelt. Noch hoffen können die rund 60 Mitarbeiter der Tochterfirma Ergocast Service GmbH, die unter anderem für den Wachschutz sorgen sowie Reinigungs- und Servicearbeiten machen. Grünewald: „Die Geschäftsführung ist auf der Suche nach neue Aufträgen für die Belegschaft.“

Fazit des Insolvenzverwalters: „Es ist sehr traurig, dass es nicht gelungen ist, den Betrieb fortzuführen.“ Beendet ist seine Arbeit aber noch lange nicht, denn Grünewald geht davon, dass „es noch einige juristische Auseinandersetzungen geben wird.“

Christian Z. Schmitz, erster Bevollmächtigter der IG Metall Trier bestätigt, dass es ein gerichtliches Nachspiel geben wird. „Ich habe gegen zwei der bisherigen Geschäftsführer der Vulcast Strafanzeige gestellt“, sagt der Gewerkschaftschef. Im Raum stünden Straftatbestände wie Betrug und Insolvenzverschleppung, zudem seien noch Haftungsfragen zu klären: „Auf die Situation der Kollegen in Jünkerath hat das leider keine Auswirkung, aber wir wollen, dass die Frage der Verantwortung für die Schließung des Werks geklärt wird.“ Das Unternehmen gehöre seit 2019 zur Holding-Gesellschaft „Callista Private Equity" mit Sitz in München, erzählt Schmitz. „Es kann nicht angehen, dass diese Gesellschaft es in dieser Zeit noch nicht einmal geschafft hat, einen rechtsgültigen Haushalt aufzustellen.“ Ohne die entsprechenden Unterlagen konnten weder eine Fluthilfe für das betroffene Werk, noch eine Befreiung von der EEG-Umlage für energieintensive Betriebe gestellt werden. „Es ist darüber hinaus versäumt worden, die Preise an die Weltmarktlage anzupassen“, fügt Schmitz hinzu. Insgesamt sei Vulcast damit ein Verlust von rund vier Millionen Euro entstanden, schätzt der Gewerkschafter. „Die Holding-Gesellschaft zieht von dannen, in Jünkerath sind die Folgen zu besichtigen. Hier wurde Industriegeschichte platt gemacht“, sagt Schmitz.