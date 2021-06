Kommunale Infrastruktur : Debatte um öffentliche Toilette am Bahnhof Gerolstein nimmt Fahrt auf

Gerolstein Wer im Bahnhof Gerolstein ein WC besuchen möchte, sucht – je nach Uhrzeit – vergebens. Der Stadtrat möchte das ändern.

Angenommen, eine Reisegruppe aus Köln kommt am Samstag um 15.05 Uhr am Bahnhof Gerolstein an, um dort ein Wanderwochenende zu verbringen. Der erste Weg führt für viele bei Ankunft erst mal zu einer öffentlichen Toilette. Die Toilette im Bahnhof hat allerdings am Wochenende nur bis 15 Uhr geöffnet, Knapp daneben ist auch vorbei. Wochentags ist sie nur bis 17 Uhr zugänglich. Wohin sollen sich Besucher der Brunnenstadt nun wenden? Gute Frage.