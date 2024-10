Antike Vergangenheit „Am Juddekirchhof wurde die römische Göttin Caiva verehrt“

Interview | Gerolstein · Der Römer Marcus Victorius Pollentinus gab vor 1900 Jahren eine beträchtliche Summe, um in der Nähe des heutigen Gerolstein einen Tempel zu errichten. An diesen Moment erinnert eine Feier in der römischen Tempelanlage bei Gerolstein am Samstag, 5. Oktober.

03.10.2024 , 13:32 Uhr

Jens Koppka, Museumsleiter, und Brigitte Bockhoop, Förderverein Naturkundemuseum Gerolstein, liegen Erhalt und Pflege der gallo-römischen Tempelanlage bei Gerolstein am Herzen. Foto: Clara Zins-Grohé

Von Clara Zins-Grohe