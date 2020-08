Straßenbau : Längere Sperrung wegen Sanierung des Kreisverkehrs

Walsdorf/Gerolstein (red) Wegen der Sanierung des Kreisverkehrs am Ortsausgang von Walsdorf, wo die Bundesstraße (B) 421 sowie die Landesstraßen (L) 27 und 10 aufeinandertreffen, kommt es nach einer Pressemitteilung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein zufolge ab Montag, 10. August bis voraussichtlich Ende Dezember dieses Jahres zu Behinderungen für den Verkehr.

Die Sanierungsarbeiten sind in mehrere Bauphasen aufgeteilt. In der ersten Phase muss der Abschnitt der Bundesstraße 421 in beziehungsweise aus Richtung Hillesheim vom 10. August bis voraussichtlich Mitte November für den Verkehr voll gesperrt werden.