Öffentliche Plätze : Augen für den Bahnhof

Jünkerath/Gerolstein Am neuen Jünkerather Halt sind Kameras installiert worden. Auf der Strecke Köln-Trier ist er somit die einzige videoüberwachte Station.

Zum Abschluss der rund sieben Millionen Euro teuren Umbaumaßnahme des Jünkerather Bahnhofs in den Jahren 2015 bis 2017, wurde Mitte Juni die noch fehlenden Puzzle-Teile eingesetzt: Videokameras, die in den beiden Zugängen und an der Treppe zum Bahnsteig installiert sind. „Wir haben immer darauf gepocht, dass auch dieser Teil der Neustrukturierung des Bahnhofs seitens der Deutschen Bundesbahn eingehalten wird. Mit einiger Verspätung hat auch das nun geklappt, sagt Rainer Helfen, unter dessen Amtszeit als Bügermeister das „Projekt Bahnhof“ gestemmt wurde. Insgesamt fünfzehn Prozent der Umbaumaßnahmen musste Jünkerath nach Abzug von Landesförderungen und dem Anteil der Deutschen Bundesbahn tragen. Für die stationäre Videoüberwachungsanlage kommt noch einmal ein Anteil der Gemeinde von 40 000 Euro hinzu. „Das sind rund 50 Prozent der Kosten“, sagt Helfen. Es sei zwar bei weitem nicht der Fall, dass Jünkerath ein erhöhtes Sicherheitsproblem habe, sagt der Noch-Bürgermeister, über dessen Nachfolge noch nicht entschieden ist. „Doch ein ganz neuer Bahnhof braucht nach Ansicht der Gemeinde eine zeitgemäße Videoüberwachung.“ Die Schmierereien an den Wänden der unterirdischen Gänge (der TV berichtete), würden nun hoffentlich aufhören.