Verkehr : Auf zum Endspurt in Pelm

Pelm Am neuen Kreisverkehr gehen ab Montag die Arbeiten weiter.

Die Zeit der freien Fahrt in Pelm ist nun erst einmal vorbei, die Anwohner des Baugebiets entlang der B 410 müssen sich wieder vermehrt in Toleranz üben. Denn: Die Arbeiten am Kreisverkehrsplatz in Pelm, der den Verkehrsfluss an der vielbefahrenen Kreuzung von L 27, Hauptstraße (aus Richtung Kasselburg) und B 410 entlasten soll, werden nach mehreren Wochen Winterpause wieder aufgenommen.