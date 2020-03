Wirtschaft : Ring nimmt Region und Touristen stärker in den Blick

Nürburg (mh) Bei der Vorstellung des Jahresprogramms am Nürburgring betonte Ring- Geschäftsführer Mirco Markfort, dass speziell für die Region und deren Touristen noch mehr angeboten werden soll.

Konkret soll noch in diesem Frühjahr ein voll digitalisierter E-Bike-Verleih starten. Dazu ist der Ring eine Kooperation mit der Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), dem Verbund von fast 1000 Fahrrad-Fachhändlern in Deutschland eingegangen. Wer sich via App ein Rad ausleiht, soll das Areal rund um den Ring sowie zu bestimmten Zeiten Grandprix-Strecke und Nordschleife erkunden können. Auch geführte Toren sind geplant.

Zudem soll es auch mehr Inddor-Veranstaltungen geben, die primär Gäste aus der näheren Umgebung anlocken. Die Initialzündung dafür war das mit über 3000 Besuchern ausverkaufte Konzert der Band Querbeat in der Ringareana im September 2019. Der Comedy-Abend „NightWash“ im Ring-Kino im März ist mit gut 300 verkauften Tickets bereits ausverkauft, für die Darts-Gala im September gibt es noch Karten, der Vorverkauf sei aber bereits „sehr gut angelaufen“. „Das alles zeigt, dass so etwas funktioniert und wir für verschiedene Formate jeweils geeignete Locations haben. Darauf bauen wir auf und das bauen wir aus“, kündigte Michael Dürbaum, Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung am Ring, an. Geschäftsführer Markfort geht davon aus, dass der Ring der Region „Gesamtumsätze in dreistelliger Millionenhöhe“ bringe.