Kriminalität : Am „Orange Day“ Gewalt gegen Frauen stoppen

Daun Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Vulkaneifel lädt zum „Orange Day 2021: Nein! gegen Gewalt“ am Freitag, 26. November, 17 Uhr, vor die Kreisverwaltung in Daun ein. Gemeinsam soll mit dieser Aktion am „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt werden.