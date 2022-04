Freizeit : In Birresborn fliegen wieder die Räder: Neuer Bike-Park wird am Samstag eröffnet

In Birresborn fliegen wieder die Räder: Neuer Bike-Park wird am Samstag eröffnet

Bilder wie diese gab es in Birresborn schon länger nicht mehr. Doch das ändert sich jetzt. Der neue BMX-Park im Ort wird an diesem Samstag eröffnet. Foto: Alwin Ixfeld (AIX), ALWIN IXFELD

Birresborn Die Flutkatastrophe des vergangenen Jahres hatte die Trainingshalle und das Außengelände der BMX-Kids in Birresborn zerstört. Am Samstag wird der neue Standort eröffnet – und der ist viel mehr als bloß eine Trainingsstätte.

Die Eigeninitiative des eigens aus der Taufe gehobenen Vereins „Woodstyle“ brachte eine erstaunlich große BMX-Gemeinde hervor. „Birresborn ist in der Szene inzwischen europaweit ein Begriff“, erzählt Guido Clemens, einer der Mitbegründer des Vereins. Es ist aber auch kein Wunder: Aus den „BMX-Kids“, die ihre ersten Tricks auf den von den Eltern errichteten Rampen ausprobierten, sind heute bekannte Vertreter des BMX-Sports geworden. Tom Clemens zeigt seine Tricks heute in der deutschen Nationalmannschaft, weiter acht Mitglieder des Vereins sind im rheinland-pfälzischen Landeskader vertreten.

Am Samstag, dem 30. April wird der neue BMX-Park offiziell eingeweiht, selbstverständlich werden auch die neuen Rampen ausführlich getestet. Ab 11 Uhr geht es los, für Verpflegung ist gesorgt. Gegen 12 Uhr wird der Platz offiziell vonseiten des Landessportbundes zum Landesstützpunkt RLP erklärt.

„Insgesamt haben wir dreißig Samstage damit verbracht, also ungefähr 800 bis 1000 Stunden Arbeit hineingesteckt“, rechnet Clemens vor. Finanziert wurde der neue BMX-Park aus Spenden von zahlreichen Unternehmen und Privatleuten aus der Region. „Das hätten wir nicht alleine stemmen können“, sagt Guido Clemens. Das Besondere am neuen Standort: „Er ist so gut gelungen, dass wir bereits die französische, die ungarische und die niederländische Nationalmannschaft bei uns zu Trainigseinheiten begrüßen durften.“ Und darüber hinaus kommt eine Bestätigung der besonderen Art vom Landessportbund: „Unser Platz ist zum Landesstützpunkt RLP im Bereich BMX-Freestyle ernannt worden“, freut sich Clemens.