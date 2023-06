Ausflug am Wochenende Künstlerkolonie Weißenseifen: Nach den Kulturwerktagen gibt es Grund zu Feiern

Nun ist es raus: Der Verein zur Förderung künstlerischen Wirkens in Weißenseifen ist einer der Preisträger des Wettbewerbs „Land in Aktion“. Voraussetzung für die Teilnahme sei eine wesentliche Weiterentwicklung eines bestehenden Vorhabens gewesen, berichtet Franziska Jeltsch, die für den Verein die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat. „Neben dem bereits bestehenden Projekt, in unserem Fall sind es die alljährlichen Kulturwerktage mit anschließendem Schnuppertag für Familien, sind wir mit dem Dorf Weißenseifen, vor allem mit dem Haus Michael e.V. in Kooperation getreten.“