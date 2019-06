Kultur : Ein Gemälde als Weckruf

Uersfeld/Retterath In Uersfeld erinnert man sich wieder an den Plan, an der Geschichtsstraße eine historische Bockwindmühle zu errichten. Ein Ölgemälde von Johann Peter Allroggen spielt eine besondere Rolle.

Was die drei Männer an der Staffelei mit dem Bild der heutigen Uersfelder Kirche und der Bockwindmühle, wie sie bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf der Anhöhe oberhalb gestanden hatte, verbindet, ist ein Anliegen, das vor mehr als 20 Jahren in der Elztalgemeinde in aller Munde war. Seinerzeit bestand die gerade neu eröffnete Geschichtsstraße aus 15 Stationen (heute sind es um die 60). Die Nummer 15 ist der historischen Uersfelder Bockwindmühle gewidmet, die sich auch auf dem Wappen des Dorfes wiederfindet. An der Station wird eine Abbildung gezeigt, und es ist die Geschichte der Mühle aufgeschrieben. Danach ist ihr Kernmerkmal, dass das gesamte Mühlenhaus auf einem einzelnen dicken Pfahl steht, der senkrecht mit einem hölzernen Stützgestell (dem Namen gebenden „Bock“) verbunden ist. So kann die gesamte Mühlenmaschinerie mittels der Hebelwirkung eines Balkens in den Wind gedreht werden.