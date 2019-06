Literatur : Ein Mix aus Gänsehaut und Zwerchfellmassage

Steffeln Die Steffelner Autorin Andrea Neven legt mit „Demut kommt nach dem Tod“ einen zweiten Band krimineller Kurzgeschichten vor.

Einem größeren Publikum ist die Autorin durch ihre Kurzgeschichten bekannt, die in den Anthologien zum Krimifestival Tatort Eifel erschienen sind. Auch „Tatort Eifel 7“ wird wieder einen Kurzkrimi von Andrea Neven enthalten. Herausgeber der Anthologie ist der KBV-Verlag von Ralf Kramp, „und er liest meine Geschichten wohl gerne“, sagt Neven. Ihr Markenzeichen seien heitere und schwarzhumorige Krimikurzgeschichten und Gedichte. „Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht voller Herzblut mit fiktiven Verbrechen befasse.“

Bisher seien die Verkaufszahlen der Bücher, die übrigens in jeder Buchhandlung und in den gängigen Online-Shops bestellt werden können, ermutigend. „Doch leben kann man davon nicht“, resümiert Andrea Neven. Ihren Lebensunterhalt bestreitet die gebürtige Steffelnerin mit der Arbeit als Technische Produktdesignerin.

Einen kompletten Roman hat Neven bereits in der Schublade, und sie hätte nichts dagegen, wenn diesmal die Zusammenarbeit mit einem Verlag möglich wäre. „Doch zurzeit kann ich mich nicht darum kümmern, mein Freund und ich stecken mitten in den Bauarbeiten an einem Haus. Gestern stand ich noch bis zum Hals in einem Graben und habe Wasserrohre montiert“, erzählt die junge Autorin und lacht. „Wenn wir fertig sind, dann gehe ich die Sache an. Es bleibt spannend.“