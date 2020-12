Wirtschaft : Eifeler Marke baut Maskenproduktion aus

Berlin/Nerdlen (red) In den vergangenen Wochen war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin und Brüssel mehrfach mit FFP2-Masken von TechniSat zu sehen. Diese werden bei der TechniSat Vogtland GmbH im sächsischen Schöneck hergestellt.

Das für die Produktion der Masken benötigte Meltblown-Vlies liefert die TechniForm GmbH aus Nerdlen (Verbandsgemeinde Daun). Hier sind seit einigen Monaten mehrere Meltblown-Vliesanlagen in Betrieb. In Kürze werden es insgesamt sechs Maschinen sein. In Schöneck hat TechniSat Vogtland sieben Maskenproduktionslinien. Weitere vier wurden bei einem thüringischen Maschinenbauer bestellt. Sie sollen im Januar in Staßfurt (Sachsen-Anhalt) bei der TechniSat Teledigital GmbH installiert werden. Alle drei Firmen gehören der Dauner Lepper-Stiftung. Das Bild zeigt Angela Merkel beim Brüsseler EU-­Gipfel am 10. Dezember. Foto: dpa/Yves Herman