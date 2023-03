Traditioneller Auftakt in die Zweirad-Saison Anlassen 2023 – Tausende Motorradfahrer werden am Nürburgring erwartet

Erst hatte Corona 2020 und 2021 für eine Absage der Motorradveranstaltung „Anlassen“ gesorgt, 2022 war es ein drohender Wintereinbruch, der die Organisatoren dazu bewog, erneut das Aus zu verkünden. Drei Jahre ohne Anlassen also, aber in diesem Jahr soll die Zwangspause enden: Am Sonntag, 2. April, soll der Nürburgring wieder fest in der Hand der Biker sein. Zur Traditionsveranstaltung werden wieder Tausende Motorradfahrer aus Deutschland und den Nachbarländern zu werden.