Bildung : Vulkaneifelkreis startet die Schulbuchausleihe

Daun/Gerolstein Die Schulbuchausleihe gegen Gebühr startet für das Schuljahr 2021/2022 im Landkreis Vulkaneifel. Der Anmeldezeitraum beginnt am Freitag, 21. Mai, und endet am Montag, 21. Juni.

Bis Donnerstag, 20. Mai, erhalten alle Schüler die nötigen Freischaltcodes, mit denen die Ausleihe angemeldet werden kann. Sie muss für jedes Schuljahr neu über das Elternportal beantragt werden. Teilnehmende Schulen sind: das Geschwister-Scholl-Gymnasium, das Thomas-Morus-Gymnasium und die Drei-Maare-Realschule plus in Daun sowie das St.-Matthias-Gymnasium und die Berufsbildende Schule Vulkaneifel (nur Vollzeit ohne Berufsvorbereitungsjahr).

Sollte ein Kind also nach der verbindlichen Anmeldung die Schule innerhalb vo Rheinland-Pfalz wech­seln, wird die Anmeldung übertragen. Es sei so sichergestellt, dass jedes Kind die korrekten Bücher für die Schule erhalte, die es dann tatsächlich besuche, heißt es in einer Pressemitteilung.