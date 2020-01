Schule : Anmeldung für Viertklässler

Gillenfeld (red) Für die Eltern von Viertklässlern, die gerne ab dem kommenden Schuljahr die Schule am Pulvermaar Gillenfeld besuchen möchten, können ihr Kind ab Montag, 3. Februar, an der Realschule Plus anmelden.



