KINDER : Anmeldung zum Survival-Tag am Burberg in Schutz

Schutz (red) „Hast du schon einmal selbst Feuer gemacht, dir einen Unterschlupf gebaut oder bist auf Nahrungssuche gegangen? Das ist nicht das Einzige was du beim Survival-Tag am 2. August lernst!“ Das versprechen die Veranstalter des Survival-Tags, die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Daun in Kooperation mit den Landesforsten Rheinland-Pfalz, Forstamt Daun sowie „Glücksstreben“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spannende Überlebensstrategien warten auf die Teilnehmer. Da sie an diesem Tag viel erleben und eine Menge Wissenswertes spielerisch erlernen sollen, können sie sich am Lagerfeuer mit einem selbst zubereiteten Survival-Mahl stärken. Wer zwischen 13 und 17 Jahren alt ist, kann sich anmelden. Der Teilnahmebeitrag beträgt 20 Euro. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.