Corona : Anstieg um einen auf 29 Fälle

Im Kreis Vulkaneifel gibt es aktuell (Sonntag, 22. März 2020, 17 Uhr) 29 bestätigte Corona-Fälle. Foto: TV/Stephan Sartoris

Vulkaneifel Wie die Kreisverwaltung in Daun mitteilt ist die Zahl der mit dem Corona-Virus Infizierten im Kreis Vulkaneifel am Wochenende nur minimal angestiegen: um eine Person. Das Gesundheitsamt meldete am Sonntag (Stand 16.15 Uhr) 29 bestätigte Fälle.



