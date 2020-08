Infrastruktur : Dauner Anwalt hat Erfolg mit Klage gegen Bescheide  

DAUN Grundstückseigentümer werden in Rheinland-Pfalz zur Kasse gebeten, wenn es um Ausbau und Reparaturen von Straßen geht. Ein Rechtsanwalt hat gegen die Bescheide der Stadt Daun geklagt und nun Recht bekommen.

Was lange währt, bekommt rechtliche Bestandskraft, muss aber dennoch nicht richtig sein. Ein in Daun ansässiger Jurist klagte gegen Bescheide der Stadt, die für die Jahre 2009 bis 2017 den Dauner Grundstücksbesitzern, anteilig berechnet für ihre Maßstabeinheiten, in die Häuser flatterten. Unter Umständen ergab dies einen spürbaren Betrag pro Eigentümer.