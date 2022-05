Kommunalpolitik : Appell des Seniorenbeirats: Daun braucht ein Warmwasserbad

Im Untergeschoss des Hallenbads befindet sich das vor 15 Jahren geschlossene Warmwasserbad. Über die Frage „Wird es wieder in Betrieb genommen?“ wird seit Jahren diskutiert. Foto: Thomas Räthlein/Gesundland Vulkaneifel Foto: TV/Thomas Räthlein/Gesundland Vulkaneifel

Daun Forderung des Gremiums an Landrätin Julia Gieseking: Sie soll mehr Geld für die Ermittlung der Kosten einer Wiederinbetriebnahme des Hallenbads freigeben. Die Interessenvertretung der älteren Bürgerinnen und Bürger kritisiert, dass die Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel von 50.000 auf 5.000 Euro reduziert worden ist.

Den Begriff „Kurstadt“ führt Daun zwar im Briefkopf, aber das Thema Kur spielt in der Kreisstadt schon lange keine nennenswerte Rolle mehr. In Zeiten, als das noch anders war, gab es gleich mehrere Warmwasserbäder, unter anderem im sogenannten Kurmittelhaus am Rand des Kurparks, im Hallenbad und im Maria-Hilf-Krankenhaus. Was alle drei gemeinsam haben: Betrieb eingestellt. Übrig geblieben ist nur noch das Warmwasserbad im Seniorenhaus Regina Protmann.

Ein Warmwasserbad ist zu wenig für eine Kurstadt

Für den Seniorenbeirat der Stadt Daun steht fest: Es bedarf einer weiteren solchen Einrichtung. Durch die Schließung des Warmwasserbads im Krankenhaus Mitte 2020 habe sich die Lage für kranke Menschen in Daun und Umgebung, die auf eine Wassergymnastik angewiesen seien, „akut verschlechtert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Beirats. Das betreffe vor allem zum Beispiel die Oesteoporose-Selbsthilfegruppe, die Rheuma-Liga und den Kneippverein: „Diese Organisationen und Selbsthilfegruppen stehen vor einer schier unlösbaren Aufgabe, den Mitgliedern weiterhin Wassergymnastik anzubieten. Ausweichmöglichkeiten im Seniorenhaus Regina Protmann oder in Steineberg sind Notlösungen und können den Bedarf nicht annähernd decken, zumal die Infrastruktur dieser Einrichtungen für diese Aufgaben nicht gänzlich geeignet ist.“

In den vergangenen Jahren hatte es immer mal wieder Gespräche der Stadt mit dem Kreis Vulkaneifel als Träger des Laurentius-Förderzentrums in Daun gegeben, ob gemeinsam etwas in Richtung Wiederinbetriebnahme des Warmbads im Hallenbad gemacht werden könnte. Denn ein solches Bad für pädagogische Arbeit mit Kindern mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen ist bei Förderzentren eigentlich Standard. Nicht so in Daun, denn die Schüler werden von dort ins Bad des Hubertus-Rader-Förderzentrums in Gerolstein gefahren.

Wie teuer eine Wiederinbetriebnahme des Warmbads wäre

Aber zunächst wäre die Frage zu klären: Was würde eine Wiederinbetriebnahme des Warmbads denn überhaupt kosten? Das wollte die Stadt ermitteln lassen, aber die dafür bereitgestellte Summe ist von 50.000 von der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung auf 5.000 Euro reduziert worden. Eine Summe die nicht aus Sicht des Seniorenbeirats „bei Weitem nicht ausreicht, mit den Planungen zu beginnen.“

Der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Helmut Giesen, und seine Stellvertreterin Renate Rücker haben die Resolution Landrätin Julia Gieseking übergeben. Sie wird darin aufgefordert, die Kosten für die Planungsarbeiten kurzfristig freizugeben und sich für die Seniorinnen und Senioren einzusetzen, „damit die Sanierung des stillgelegten Warmwasserbades im Hallenbad Daun schnellstmöglich in Auftrag gegeben werden kann.“

(sts)