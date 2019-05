Wirtschaft : In Feierlaune: apra hat runden Geburtstag

Daun Unternehmen wird 50 und fühlt sich gut für die Zukunft gerüstet.

Medial ist alles höchst modern: Ein Touch-Screen mit Fotos, Videos, Daten und Geschichten zur Firmenhistorie steht im Hauptgebäude von apra-norm in Mehren. Zur Feier des 50-jährigen Bestehens wird er einen Tag lang im Forum Daun, später im eigenen Messeraum und auf Fachmessen die Neugier der Besucher befriedigen. Vorerst probieren Sabine Rademacher-Anschütz, ihre Schwester Ulrike Meffert und deren Ehemann Stefan Meffert aus, was die virtuelle Zeitreise in die eigene Vergangenheit zu bieten hat. Und die drei von der Geschäftsleitung haben jede Menge Spaß dabei: „Guck mal, erinnerst du dich…?“

Die Firmengründer Wilfried und Erika Rademacher sowie Wolfgang Appenzeller erscheinen auf dem Bildschirm in der Umgebung des damals einzigen Firmenstandorts Boverath einerseits ganz nah, andererseits wie aus einer anderen Epoche. Denn längst sind Werke in Daun-Pützborn, Mehren und Chemnitz sowie Vertriebsniederlassungen in Frankreich und Polen hinzugekommen. Eines hält sich auf den Fotos quer durch alle Jahrzehnte: das Lächeln der bodenständigen Familienunternehmer. So ungezwungen, wie die drei der heutigen Führungscrew miteinander und mit der erfolgreichen Unternehmensgeschichte umgehen, so sehen sie auch das Betriebsklima. „Es ist wichtig, immer auch lachen zu können“, sind sie überzeugt, „sogar in schwierigen Zeiten.“ Damit gemeint ist die Krise von 2008, in der auch die apra-Gruppe für wenige Wochen Kurzarbeit anmelden musste und unmittelbar danach in Überstunden wechselte.