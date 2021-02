Auszeichnung : Mitarbeiter einzeln ausgezeichnet

Daun/Mehren Die apra-Gruppe, zeichnet langjährige Mitarbeiter eigentlich beim jährlich stattfindenden Betriebsfest aus, doch in Zeiten von Corona war das wie so vieles andere im letzten Jahr nicht möglich. Statt in einer großen Feier gratulierte die Geschäftsführung den Jubilaren einzeln mit Maske und Mindestabstand zu ihrer jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So konnte leider auch kein Gruppenfoto entstehen.

Folgende Mitarbeiter wurden geehrt: