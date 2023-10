Vollsperrung A48-Baustelle in der Vulkaneifel Richtung Trier: So werden Autofahrer umgeleitet

Im Auftrag der Niederlassung West (Sitz in Montabaur) der Autobahn GmbH des Bundes wird seit einigen Wochen die Fahrbahn der Autobahn (A) 48 zwischen der Anschlussstelle (AS) Laubach und dem Autobahndreieck (AD) Vulkaneifel bei Mehren saniert. Nach Mitteilung der Autobahn GmbH sind die Arbeiten wohl schneller vorangegangen als ursprünglich geplant, sodass in dieser Woche bereits mit einem weiteren Abschnitt begonnen werden konnte. Damit könne parallel an zwei Teilstücken gearbeitet werden, wodurch die Gesamtbauzeit verkürzt werde.