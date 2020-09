Geschichte : Archäologietour in diesem Jahr nur online

Dahlem/Bonn Geschichtsfans werden zu einem virtuellen Besuch zweier Bodendenkmäler der Nordeifel eingeladen.

(red) Die Archäologietour Nordeifel des Landschaftsverbandes Rheinland und der Nordeifel Tourismus GmbH (NET) findet in diesem Jahr wegen Corona nicht in der gewohnten Form statt. Alternativ werden zwei hochrangige Bodendenkmäler der Nordeifel online präsentiert. Ein Film – in Verbindung mit einem Livechat – bringt die Archäologietour so zu allen virtuellen Gästen nach Hause. „Da eine Tour vor Ort in diesem Jahr leider nicht möglich ist, bieten wir den virtuellen Besuch der Motte Zehnbachaus und der Grube Glücksthal an. Mit dieser digitalen Archäologietour 2020 präsentieren wir ein Format, das unsere treuen Tourteilnehmerinnen und –teilnehmer erreichen soll, aber hoffentlich auch weitere Interessierte und Neugierige zur Teilnahme an künftigen Archäologietouren im Gelände animieren kann“, sagt der Leiter des Amtes für Bodendenkmalpflege, Erich Claßen.