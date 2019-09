Archäologischer Förderverein : Aktuelle Grabungen in Duppach: Pfahlbauten und eine römische Straße

Aktuelle Grabungen in Duppach: Pfahlbauten und eine römische Straße

Viele Besucher beim Tag des offenen Denkmals an der Ausgrabungsstelle bei Duppach-Weiersmühle und eine mutmaßliche Sensation: Das Archäologen-Team um Johanna Steffestun und Gabriel Heeren ist auf die Reste einer sechs Meter breiten Straße gestoßen. Foto: Vladi Nowakowski. Foto: Vladi Nowakowski

Duppach-Weiermühle Der Archäologische Förderverein Duppach hat Ergebnisse der aktuellen Grabungen vorgestellt. Neben Spuren eines weiteren Pfahlbaus und einer Werkstatt ist man auf eine Straße gestoßen.

Offener kann ein Denkmal nicht sein: An den Rändern der drei frisch ausgehobenen Grabungsfelder auf dem Acker „Auf Bremscheid“ stehen Dutzende Besucher und lassen sich vom Kölner Archäologen-Team die aktuellen Funde erklären. Drei Wochen lang hat eine zwölfköpfige Truppe aus Helfern, Archäologen und auch Schülern des St.-Matthias-Gymnasiums Gerolstein in Begleitung eines Geschichtslehrers hartnäckig, aber äußerst vorsichtig gebuddelt, um Spuren des römischen Lebens in der Eifel zu dokumentieren.