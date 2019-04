später lesen Literatur Armin Maiwald stellt Roman vor Teilen

Twittern

Teilen



(red) „Die Römer kommen“. Armin Maiwald, Erfinder der „Sendung mit der Maus“, wird am Freitag, 26. April, um 20 Uhr im Laacher Forum seinen ersten Roman vorstellen. Maiwald erzählt in einer fiktiven, in historische Fakten eingebetteten Geschichte von der Stadtgründung Kölns, von Septimus und Quintus Agrippa, die vom römischen Kaiser Augustus den Auftrag erhalten hatten, am Rhein ein Legionslager aufzubauen.