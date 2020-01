Kommentar : Armutszeugnis der Grande Nation

Ohne private Hilfe wäre das Gerede von den europäischen Werten leeres Geschwafel. Menschen vagabundieren seit Jahren durch Calais. Sie haben kein Dach über dem Kopf, sie haben nichts zu essen, Dusche und Toilette suchen sie vergebens. Der französische Staat setzt auf Abschreckung, offensichtlich ohne Erfolg.

Mag sein, dass der Druck aus London wegen des Brexit zu stark ist, als dass die französische Innenpolitik umschwenken wird. Aber es ist unwürdig, dass die Gendarmerie der Grande Nation unter Missachtung geltender europäischer Normen Flüchtlinge und Helfer drangsaliert. Hier sind längst die Grenzen zu einem respektvollen Umgang mit Menschen in Not überschritten. Es ist ein Armutszeugnis, dass die Enkel der französischen Revolution deren Werte von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mit Füßen treten.

Solange das der Fall ist, braucht es engagierte Helfer, die ihre Freizeit damit verbringen, Menschen in Not zu helfen. Sie geben den Flüchtlingen in Calais, in Samos und auf dem Mittelmeer das zurück, was uns alle eint: ihre Menschenwürde. Schön, dass man sich in Gerolstein daran erinnert.