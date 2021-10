Kommunalpolitk : Der Kampf um den ART-Austritt im Vulkaneifelkreis

Foto: vetter friedemann

Daun Der Kreistag erklärt das Bürgerbegehren, das einen Austritt des Kreises Vulkaneifel aus dem ART fordert, für unzulässig - die Initiative lässt aber nicht locker.

Biotüte (und Container) statt Biotonne: Der 2020 vollzogene Wechsel hat im Kreis Vulkaneifel für jede Menge Unmut gesorgt. Zwar gibt es seit diesem Jahr die Biotonne wieder, aber wer sie nutzen will, muss zahlen – anders als bis Ende 2019, als sie nicht extra berechnet wurde.

Aber mit dem Biotonnen-Ärger mehrte sich auch Kritik am Zweckverband Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART). Die Initiative „Mehr Bürgerwille“ um ihren Sprecher Karl Hüppeler aus Esch hatte bereits 2019 eine Unterschriftensammlung pro Biotonne gestartet, gut 11 000 Menschen unterschrieben. Im Herbst 2020 ging sie noch einen Schritt weiter: den Austritt des Kreises aus dem ART erreichen. So viele Unterschriften wie in der Pro-Biotonne-Aktion kamen zwar nicht zusammen, aber genug, um am 13. April das Bürgerbegehren „Vorsicht Kostenfalle – raus aus dem ART“ beim Kreis einzureichen. 2977 Unterstützungsunterschriften wären erforderlich gewesen, 3649 konnte Karl Hüppeler an Landrätin Julia Gieseking übergeben.

Info Bürgerbegehren und Bürgerentscheid Bürgerbegehren sind ein in der Gemeindeordnung verankertes Mittel, über das Einwohner ihren Willen in die Kommunalpolitik einbringen können. Zunächst muss dabei eine bestimmte Zahl an Unterschriften ((mindestens fünf Prozent aller wahlberechtigten Einwohner) für ein bestimmtes Anliegen gesammelt werden. Wenn das gelingt, wird geprüft, ob das Begehren grundsätzlich rechtlich zulässig ist. Wenn ja, , werden anschließend alle wahlberechtigten Bürger der Kommune zur Abstimmung – dem eigentlichen Bürgerentscheid – aufgerufen. Der läuft ab wie bei einer Wahl: Abgestimmt wird in Wahllokalen an einem Sonntag.

Die Kreisverwaltung hatte nach einer eigenen ersten Prüfung das Begehren für rechtskonform erachtet, aber die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier um eine rechtliche Einschätzung gebeten.

Ergebnis: Die ADD hat das Bürgerbegehren als nicht zulässig gewertet. Moniert wurde unter anderem der Titel der Unterschriftenaktion „Vorsicht Kostenfalle – raus aus dem ART“, der irreführend sei.

Zudem seien die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für den Kreis bei einem möglichen Austritt unklar geblieben.

Konsequenz: Da das Bürgerbegehren nicht den rechtlichen Anforderungen entspreche, empfahl die Kreisverwaltung dem Kreistag, die Unzulässigkeit des Vorhabens formal festzustellen. Was der in seiner jüngsten Sitzung dann auch einstimmig getan hat. Mitinitiator Karl Hüppeler hatte mitgeteilt, aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Kreistagssitzung teilnehmen zu können.

In einer schriftlichen Stellungnahme hatte er an die Kreistagsmitglieder appelliert, ihre persönliche Entscheidung zutreffen und für einen Bürgerentscheid zu stimmen: „Überlassen Sie den Bürgerinnen und Bürgern die Wahl.“

Diesem Aufruf sind die Kreistagsmitglieder nicht gefolgt. Aber damit ist ein Bürgerentscheid noch nicht vom Tisch, denn die Initiative kann gegen das Votum des Kreistags vor dem Verwaltungsgericht Trier klagen, was Hüppeler auch schon mehrfach angekündigt hat. In seinem Schreiben an die Mitglieder des Gremium heißt es: „Fest steht: Wir werden auf jeden Fall so lange für einen Bürgerentscheid eintreten, bis wir auch die letzte Möglichkeit dazu ausgeschöpft haben.