Wirtschaft : CC Pharma im Erfolgsrausch

Die Firma CC Pharma investiert massiv in den Standort Densborn. Foto: TV/Mario Hübner

Densborn Der Arzneimittel-Reimporteur erweitert seinen Hauptsitz in Densborn für 2,5 Millionen Euro. Nach der Übernahme durch das kanadische Unternehmen Aphria wird stark auf medizinische Cannabisprodukte gesetzt.

Die Firma CC Pharma – Reimporteur von Arzneimitteln, der im Januar dieses Jahres vom kanadischen Cannabisunternehmen Aphria übernommen wurde – investiert massiv in ihren Firmensitz in Densborn. Für 2,5 Millionen Euro wird der Standort um ein zweistöckiges Gebäude für Büro-, Produktions- und Lagerflächen erweitert – um 2600 auf dann 6400 Quadratmeter. Darin sollen künftig vor allem medizinische Cannabisprodukte gelagert werden – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen, wie bei der Grundsteinlegung am vergangenen Freitag von der Geschäftsführung betont wurde.

CC Pharma feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen, und die Laune bei Geschäftsführung und Belegschaft ist gut – was vor allem mit der positiven Geschäftsentwicklung in den vergangenen drei Jahren zu tun hat (siehe Info). Zuvor machte die Firma nach einem anfänglich beinahe kometenhaften Aufstieg äußert turbulente Jahre durch: mit Rechtsstreitigkeiten, massiven Umstrukturierungen und Massenentlassungen. Inzwischen ist sie nach mehreren Geschäftsführerwechseln wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Und die Zuversicht ist groß, dass sie dort bleibt. So sagte Manfred Ziegler, einer von drei Geschäftsführern: „Aufgrund der anhaltenden positiven Entwicklung unseres Unternehmens planen wir für die nächsten drei Jahre bis zu 30 neue Arbeitsplätze zu schaffen.“

Info Zahlen und Daten zu CC Pharma CC Pharma wird 1999 in Grevenboich gegründet, 2006 zieht die Firma ihren Sitz nach Densborn um, wo sie mit 53 Mitarbeitern startet. Nach Höhen und Tiefen (2015 wurden 160 der ehemals 420 Mitarbeiter wegen Krise und Umstrukturierung entlassen) ist die Firma wieder auf Wachstumskurs: Der Umsatz stieg von 200 Millionen Euro (2016) auf 262 Millionen Euro (2018), die Mitarbeiterzahl von 185 auf 240.

Die Basis dafür sollen die Verstärkung des bisherigen Geschäfts sowie die Expansion auf neue Geschäftsfelder schaffen. So will CC Pharma künftig auch Schönheitsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel vertreiben – und vor allem: medizinische Cannabisprodukte. Geschäftsführer Ziegler sagte. „Wir sind diesbezüglich bereits einer der wichtigsten Player n Deutschland. Und wir werden das Geschäft ausbauen.“ Etwas weiter ging noch Hendrik Knopp, der dritte Geschäftsführer und verantwortlich für den Bereich Cannabis: „Vor zwei Jahren gab es in Deutschland 1000 Patienten für medizinisches Cannabis in Deutschland. Heute sind es annähernd 50 000. Darauf reagieren wir. Wir wollen das Amazon des Cannabis werden.“ Zum Vergleich: In Kanada, wo die Mutterfirma Aphria sitzt, würden bereits monatlich 40 000 Patienten mit Cannabisprodukten versorgt.

Feierlaune bei CC Pharma: Bei der Grundsteinlegung des Erweiterungsgebäudes ist die Geschäftsführung um Firmengründer Thomas Weppelmann (Dritter von rechts) in bester Stimmung. Foto: TV/Mario Hübner

