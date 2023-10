Sie zerlegt Honigbienen für ihre Larven Asiatische Hornisse in der Vulkaneifel gesichtet: Warum ein Nest in Pelm abgetötet werden musste

Ihr wissenschaftlicher Name ist Vespa velutina, und ursprünglich ist sie in Südostasien heimisch. Doch seit sie im Jahr 2004 erstmals für Europa in Südwestfrankreich nachgewiesen wurde, breitet sie sich invasiv auch hierzulande aus. In der ersten Oktoberwoche wurde in Pelm ein Nest gesichtet. „Zum Glück bin ich umgehend informiert worden“, sagt Klaus Dahmen, der Vorsitzende des Kreisimkerverbands Vulkaneifel. Es bestehe Meldepflicht.