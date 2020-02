POLITIK : Auch Hillesheimer SPD nominiert Astrid Schmitt

Hillesheim/MAINZ (sts) Auch die SPD im Hillesheimer Land hat Astrid Schmitt als Kandidatin für die Landtagswahl 2021 nominiert.

Die endgültige Nominierung wird am 26. März im Rahmen einer Wahlkreiskonferenz im Lokschuppen in Pelm erfolgen. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dieter Demoulin sagte: „Gemeinsam mit allen Aktiven wollen wir dafür sorgen, dass Astrid Schmitt zum sechsten Mal in Folge den Landkreis Vulkaneifel im rheinland-pfälzischen Landtag vertritt.“ Die gebürtige Hamburgerin vertritt seit 1996 den Landtagswahlkreis 20 Vulkaneifel in Mainz. Seit 2018 ist sie Vizepräsidentin des Landtags in Mainz.