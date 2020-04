Standesamt : Liebe in den Zeiten von Corona

) Denise Gube und Karsten Meeth haben sich auf dem Standesamt in Gerolstein das Ja-Wort gegeben. Persönlich anwesend war nur Standesbeamter Stefan Mertes, die Familien und Freunde waren jedoch per Videokonferenz zugeschaltet. „ Wenn man sich sicher ist, kann einen so etwas auch nicht aus der Fassung bringen“, sagte die Braut. Die große Feier, die im Rahmen der kirchlichen Hochzeit für diesen Samstag geplant war, wird nun verschoben. Aber aufgeschoben ist bekanntlicherweise nicht aufgehoben. Foto: Mario Hübner Foto: TV/Mario Hübner