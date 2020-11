Gewerbe : Auch Mini-Budenzauber abgesagt

Stadtarbeiter Bodo Krämer (unten) und seine Kollegen im Hubwagen bringen derzeit die Weihnachtsbeleuchtung in Gerolsteins Hauptstraße an. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Gerolsteiner Gewerbeverein bläst die Idee ab, ein Mini-Weihnachtsdorf mit Glühwein- und Essensständen aufzubauen. Dafür wird die Stadt besonders schön geschmückt, zudem sollen Aktionen zum Shoppen locken.

Die Entscheidung, den Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie abzusagen, hat der Gewerbeverein Gerolstein bereits frühzeitig gefällt. Dafür sollten auf dem festlich geschmückten und weihnachtlich illuminierten Rondellvorplatz zumindest vier Büdchen mit Essen und Trinken aufgestellt werden. Gerolsteins Gewerbevereinsvorsitzender Hans-Hermann Grewe erklärte diese Idee, über die der Volksfreund berichtet hatte, so: „Es soll kein Menschenauflauf entstehen, dennoch wollen wir für weihnachtliche Stimmung sorgen. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass in diesem Jahr viele Menschen nicht so gerne zum Weihnachtseinkauf in die Großstädte strömen wollen.“ Und wer vor Ort sein Weihnachtsshopping mache, solle aber auch noch was zu essen bekommen und einen Glühwein trinken können.

Nun auch das Aus dafür. Grewe sagt auf Nachfrage: „Die Idee mit den Buden wird nicht umgesetzt. Das ist angesicht der aktuellen Lage nicht mehr möglich.“ An den Anstrengungen von Gewerbeverein und Stadt, den Menschen dennoch ein Weihnachtsshopping-Erlebnis in Gerolstein zu bieten, ändert das aber nichts. Grewe sagt: „Wir versuchen, die Stadt so schön wie möglich weihnachtlich zu gestalten. Es wird mehr Licht und mehr Farben geben.“ Erstmals werden dabei auch die neuen Lichterketten zur Geltung kommen, die der Gewerbeverein angeschafft hat. So richtig zur Geltung kommen sollen sie am dritten und vierten Advenstwochenende, an denen es verlängerte einkaufsabende geben wird: freitags bis 20 Uhr und samstgas bis 18 Uhr.

In der Hauptstraße bringen derzeit die Stadtarbeiter die Weihnachtsbeleuchtung an – auch den LED-Sternenhimmel, der den gesamten Rondellvorplatz überspannen wird. In der Innenstadt werde zudem rund 30 große Weihnachtsbäume aufgestellt. Weiterer Hingucker wird die große Krippe mit Figuren sein, die ein Kettensägen-Künstler hergestellt hat und die von Sponsoren angeschafft wurden. Diesmal um zwei Figuren, für die sich weitere Geldgeber gefunden haben, mehr: ein Schaf und eine Ziege. Sie wird erstmals ebenfalls in Höhe des Rondelvorplatzes aufgestellt werden: auf der Terrasse des dortigen Eiscafés.

Darüber hinaus startet mit Beginn der Adventszeit die Rubbellos-Aktion, bei der jeder Kunde in den teilnehmenden Geschäften ein Los erhält – und bei der attraktive Preise winken: als Sofortgewinne Schokolade und Masken, als Hauptgewinne Gerobons bis zu 200 Euro, ein Fernseher, ein Digitalradio sowie ein 300-Euro-Einkaufsgutschein.