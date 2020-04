Coronakrise : Keine Kirmes, keine Konzerte

Daun Auch Stadt Daun hat nun alle größeren Veranstaltungen abgesagt.

Die Absage betrifft nicht nur das stets Anfang august stattfindende Volksfest, sondern auch die von der Stadt verantwortete Veranstaltungsreihe Klassiker auf dem Vulkan, die es seit 2005 gibt. Das erste Konzert, gestaltet vom Quartett Saxoforte, hätte am 21. Juni in der Nikolauskirche stattfinden sollen. Ein Höhepunkt der Reihe hätte dann wieder das Freiluft-Konzert der Kölner Gruppe Brings am Gemündener Maar sein sollen. Bei ihrem letzten Gastspiel vor der besonderen Kulisse in der Vulkaneifel vor zwei Jahren hatte die kölsche Kultband gut 1500 Kölner Kult-Band begeistert bei Klassik auf dem Vulkan 1500 Besucher ans Maar gelockt.