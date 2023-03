Umweltgifte Jahrhundertgift auch am Schwarzen Mann

An mehr als 1500 Orten in Deutschland steckt das sogenannte Ewigkeits-Gift PFAS (Perfluorierte Alkylsubstanzen) in Böden und Wasserschichten. Damit sei die Verseuchung mit den nicht abbaubaren chemischen Stoffen größer, als bisher allgemein angenommen. Das besagt eine gemeinsame Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Die industriell hergestellte Substanz ist wasser-, fett- und schmutzabweisend und steht im Verdacht, Krebs zu verursachen. Perfluorierte Alkylsubstanzen waren jahrzehntelang ein Bestandteil des Löschschaums, der unter anderem auf dem US-Flugplatz Spangdahlem bei Bitburg massenhaft eingesetzt wurde. Die Folgen dort sind bekannt: Der Schadstoff ist in Böden und ins Grundwasser gelangt, ein Trinkwasserbrunnen musste vom Netz genommen werden, vor dem Verzehr von Fischen aus den Gewässern der Region wird gewarnt.