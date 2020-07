Stadtentwicklung : Wo einst Brot gebacken wurde, wird künftig Wissensdurst gestillt

Daun/Wuppertal Vorbild Wuppertal: Auf dem Gelände der vor fünf Jahren geschlossenen Brotfabrik in Daun soll eine sogenannte Junior Universität entstehen, eine Lehr- und Forschungseinrichtung für junge Menschen zwischen vier und 20 Jahren. Hinter dem Projekt steht die Lepper-Stiftung.

Mehr als 60 Jahre lang wurden in Daun Backwaren produziert. Das Düsseldorfer Unternehmen Engelberth suchte Anfang der 1950er Jahre nach einem Standort für eine Großbäckerei in der Eifel und fand diesen in der Kreisstadt. Zunächst in der Bahnhofstraße, später dann im Alten Weg. 2003 wurde das Jubiläum „50 Jahre Brotfabrik“ gefeiert. 2013 ging das Unternehmen erstmals in die Insolvenz, 2014 folgte die zweite, aus der es keine Rettung mehr gab. Anfang 2015 wurde das endgültige Aus verkündet.