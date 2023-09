Die Chance steht 1 zu 500:000 Mit dieser Geburt hatte niemand gerechnet: Kuh Joline vom Lindenhof in Rengen bringt Drillinge zur Welt

Quicklebendig hüpft Johannes jetzt aus dem Kälberiglu heraus in den eingezäunten Auslauf. Dabei hatte er es bei der Geburt am schwersten. „Wir hatten schon den ganzen Abend auf der Lauer gelegen“, erzählen Lothar und Renate Schiffels und ihr Sohn Florian, der inzwischen Hofnachfolger ist, vom Geburtstag des Kälbertrios am 4. September. Sie hätten mit Zwillingen gerechnet; immerhin habe die Kuh Joline neben sechs Einzelkälbern bereits drei Mal zwei Kälber gleichzeitig geboren.