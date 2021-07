Blaulicht : Dieb stiehlt in Gerolstein Geldbörse aus Auto

Gerolstein Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich bereits am Dienstag, 22. Juni, in Gerolstein ereignete. Der 65-jährige Kunde eines Discounters in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, hat nach Polizeiangaben gegen 15.30 Uhr das Geschäft verlassen und den Einkauf in sein auf dem Parkplatz stehendes Fahrzeug eingeladen.

Bevor der 65-Jährige den Einkaufswagen zur Sammelstation zurückschob, legte er seine Geldbörse in das Fahrzeug und ließ es für kurze Zeit unverschlossen. Als er direkt darauf wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hat ein unbekannter Täter das Portemonnaie gestohlen.