Aktion auf dem Schulgelände : Dauner Hausmeister klettert hoch hinaus für die Turmfalken

Daun Auf dem Schulgelände in Daun hängen nun Nisthilfen. Bis es soweit war, musste einiges in Bewegung gesetzt werden.

Die Turmfalken sind noch nicht da. Aber sie haben schon mal ein Zuhause, in das sie problemlos einziehen können. Und das mitten in Daun. Es befindet sich an den drei Kiefern vor der Kreisbibliothek, zwischen dem Jobcenter und dem Thomas-Morus-Gymnasium (TMG). Doch bis es soweit war, musste allerhand in Bewegung gesetzt werden. Denn die Nisthilfen sind mit einer einfachen Leiter nicht zu erreichen.