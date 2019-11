Mehren : Auf dem Weg zur Weihe als Pfarrer

Diakon Carsten Mayer aus Mehren. Foto: Brigitte Bettscheider

Mehren Der Priesteramtskandidat Carsten Mayer aus Mehren ist in Trier zum Diakon geweiht worden und hat anschließend in einem Gottesdienst in seiner Heimatpfarrkirche assistiert und die Predigt gehalten.

Von Brigitte Bettscheider

An „Christkönig“ blühe das katholische Herz richtig auf, sagt Carsten Mayer zu Beginn seiner Predigt mit Blick auf den Festtag, an dem er seinen ersten Gottesdienst nach der Diakonenweihe feiert und daran mitwirkt. Da werde Christus als König gefeiert – nach einer Idee von Papst Pius XI. (1857 – 1939) seit dem Jahr 1925, um den aufkommenden politischen Bewegungen Nationalsozialismus und Kommunismus kirchlich etwas entgegen zu setzen. Doch sei Jesus Christus kein typischer König, betont der junge Geistliche. Und erklärt: „Er lässt sich nicht bedienen, er wohnt nicht in einem Palast, sein Thron ist das Kreuz.“ Mit der Diakonenweihe erinnere die Kirche die Theologen auf dem Weg zur Priesterweihe daran, dass die Nachfolge Jesu in erster Linie im Dienen bestehe, sagt er.

Am Tag zuvor sind Carsten Mayer und sechs weitere Priesteramtskandidaten im Trierer Dom von Weihbischof Robert Brahm zu Diakonen geweiht worden. Dies ist die Vorstufe zur Priesterweihe, die für Pfingstsamstag 2020 geplant ist.

An der Seite des neu geweihten Diakons Carsten Mayer (Zweiter von links) sind im Gottesdienst in der Mehrener Pfarrkirche: (von links) die Diakone Bernhard Saxler und Andreas Maria Baumeister sowie Kaplan Peter Zillgen und (am Altar sitzend) Pastor Dieter Remy. Foto: Brigitte Bettscheider

Nach dem ersten Gottesdienst als neu geweihter Diakon in seiner Heimatpfarrkirche wünschen die Mehrener Carsten Mayer Glück und Segen. Foto: Brigitte Bettscheider