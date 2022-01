Verkehr : Eifelquerbahn: Das Gleis zur Außenwelt

Die Bergung der nach der Flut im Kylltal gestrandeten Züge über die Eifelquerbahn-Trasse funktioniert. Das lässt Hoffnungen auf eine Reaktivierung der Strecke zu – wie hier am Bahnhof in Daun. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein/Daun Die noch 2014 in einem Gutachten der Deutschen Bahn als unbefahrbar bewertete Strecke dient nun zur Bergung der im Kylltal wegen der Flut gestrandeten Züge. Die Hoffnung auf die Reaktivierung wächst.

Am Bahnhof Daun ist die Zeit stehengeblieben: Eine Uhr ohne Stundenzeiger ragt wie ein Mahnmal in die Höhe, alle Hinweisschilder auf dem Bahnsteig sind verwittert und schwarz angelaufen. Und doch drängen sich am Samstagmorgen rund 200 Menschen, die meisten mit Fotoapparaten bewaffnet, um die vor einigen Minuten eingetroffenen historischen Rheingold-Wagen des Unternehmens AKE-Eisenbahntouristik. Denn die Anwesenheit des Zuges, der in eine Fachwerkstatt in Baden-Württemberg geschleppt wird, beweist, dass die seitens der DB mehrmals für tot erklärte Eifelquerbahn mitnichten unbefahrbar ist. Hauptargument für negative Gutachten war stets die angeblich unrentable Sanierung der Kyllbrücke bei Pelm – die Strecke ist seit knapp zehn Jahren stillgelegt. Doch nun stellt die rund 50 Kilometer lange Schienentrasse nach Kaisersesch die einzige Möglichkeit dar, nicht nur die Rheingold-Waggons, sondern zudem vier DB-Triebwagen aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Züge stecken nach der verheerenden Flut im vergangenen Juli in Gerolstein fest, die Strecke Köln-Trier bleibt bis voraussichtlich 2023 nicht durchgängig befahrbar.