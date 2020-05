Ordnung : Die Corona-Streife: freundlich, aber bestimmt

Zu Fuß unterwegs in Gerolstein und mit dem Auto durch die gesamte Verbandsgemeinde Gerolstein, um Menschenansammlungen aufzulösen und für die Einhaltung der Pandemie-Regeln zu sorgen: die Corona-Streife des Ordnungsamts, Moira Moos und Tobias Gossen. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein/Hillesheim/Jünkerath Unterwegs mit dem Ordnungsamt Gerolstein: Moira Moos und Tobias Gossen legen täglich 100 Kilometer mit dem Auto sowie zu Fuß zurück, um aufzuklären und „Corona-Partys“ aufzulösen.

Ob sie im Auto oder zu Fuß unterwegs sind: Die Menschen werfen ihnen Blicke hinterher. Das liegt vor allem an dem Schriftzug „Ordnungsbehörde“, der sowohl den Schulterbereich ihrer dunkelblauen Uniformen als auch Fahrer- und Beifahrertür ihres Dienstwagens, einen weißen Audi A3, ziert.

Das war vor Corona genau so, wie es jetzt ist. Und doch ist der derzeitige Streifendienst der kommunalen Vollzugsbeamten Moira Moos und Tobias Gossen, die der TV begleitet hat, anders als sonst. „Die Leute begegnen uns freundlich und einsichtig – mit ganz wenigen Ausnahmen. Ich denke, es wird begrüßt, dass wir unterwegs sind“, sagt Moira Moos. In Zeiten vor der Pandemie, als sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein vor allem um den ruhenden Verkehr kümmerten und das ein oder andere Knöllchen schrieben, schlugen ihnen nicht gerade Wellen der Begeisterung entgegen.

Extra Bislang 68 Anzeigen Die Kreisverwaltung ist zuständig für die Einhaltung der Corona-Verordnungen, erhält aber Amtshilfe von der Polizei und von den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden, die die Verstöße aufnehmen und weiterleiten. Bislang wurden laut Kreisverwaltung gegen 68 Personen Ordnungswidrigkeitsanzeigen erstattet. Gegen einzelne Personen bereits mehrfach. In allen Fällen hat die Kreisordnungsbehörde den Betroffenen – im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung – die Möglichkeit eingeräumt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Erst dann wird ein Bußgeld festgesetzt oder eine Verwarnung ausgesprochen. Da die gesetzlichen Anhörungsfristen derzeit noch nicht verstrichen seien, könne aktuell noch keinerlei Auskunft über die Anzahl der Bußgelder und Verwarnungen gegeben werden. Laut Kreisverwaltung kamen die meisten Meldungen durch die Polizei, die gezielte Präsenzstreifen zur Einhaltung der Corona-Regelungen fuhr. Nur in Einzelfällen seien die Meldungen durch die Verbandsgemeinden gekommen. Auf die Frage nach dem bislang gravierendsten Vorfall antwortet die Kreisverwaltung: „Einzelne Personen sind Wiederholungstäter und zwischenzeitig bis zu dreimal bei Kontrollen aufgefallen. Meistens wegen des Verstoßes gegen die Abstandsregelung oder der Ansammlung von Personengruppen außerhalb des Hausstandes. Insbesondere jungen Erwachsenen fällt es schwerer, sich an die Bestimmungen zu halten.“ Der Großteil der Bevölkerung aber verhalte sich sehr umsichtig und respektiere die damit verbunden Freiheitsbeschränkungen.

„Jetzt stoßen wir auf viel Verständnis und bekommen immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung auf verbotene Menschenansammlungen“, sagt Tobias Gossen.

So auch von einem Herrn, der auf einer Parkbank im Kyllpark am Rathaus sitzt: „Wenn sie Arbeit suchen, sollten Sie mal zur großen Bank am Norma-Parkplatz fahren. Dort sitzen sechs Leute eng gedrängt beieinander!“ „Da waren wir gerade und haben die Versammlung aufgelöst“, erwidert Moira Moos.

In der Tat haben die Beiden bei ihrem knapp einstündigen Rundgang durch Gerolsteins Innenstadt sowohl dort, als auch auf der Rondell-Treppe kleinere Zusammenkünfte aufgelöst. Mit ruhiger, freundlicher, aber eben auch bestimmter Ansprache. Die Angesprochenen, mal Jugendliche, mal Erwachsene, zeigen sich jeweils einsichtig, einige stellen Fragen wie „Mit wie vielen Leuten dürfen wir denn zusammen sein?“ „Maximal zu zweit, wenn Sie nicht zu einer Familie gehören“, erklärt die Vollzugsbeamtin ruhig.

Dennoch schaut das Duo nochmals an besagter Bank vorbei, doch da ist niemand mehr. Hätten sich die gleichen Leute dort noch immer oder nochmals versammelt, wäre es für sie ungemütlich geworden – und teuer. „Dann hätten wir die Personalien aufgenommen und die Information an die Kreisverwaltung weitergeleitet, die dann ein Bußgeld verhängt hätte. 200 Euro pro Person“, erklärt Moira Moos.

Denn zuständig für die Einhaltung der Coronaverordnungen ist die Kreisverwaltung. Die Ordnungsämter der Verbandsgemeinden überprüfen lediglich im Rahmen der Amtshilfe die Einhaltung der Regeln, klären auf, lösen Versammlungen auf und nehmen bei gravierenden Verstößen und Uneinsichtigen die Personalien auf und leiten diese dann an die Kreisverwaltung weiter (siehe Extra). In Extremfällen könne auch die Polizei eingeschaltet werden, aber das sei bislang nicht nötig gewesen. Ab und zu werde aber von vornherein gemeinsam mit der Polizei kontrolliert.

Beispielsweise freitagabends im Kyllpark in Gerolstein, „denn da ist immer was los“, sagt Tobias Gossen. So sind dort im Bereich nahe der Bahngleise in jüngster Vergangenheit immer mal wieder auch Drogen gedealt worden.

Und so werden im Rahmen der Corona-Streife ab und zu auch andere Delikte geahndet. „Unlängst haben wir vier Jugendliche wegen einer Corona-Party belangt, bei Zweien ging zudem eine Meldung ans Jugendamt: Einer unter 18 hatte geraucht, ein anderer unter 16 Jahren Alkohol getrunken“, berichtet Moira Moos – fügt aber hinzu: „Bisher hat es gereicht, wenn wir mit Polizei oder Bußgeld gedroht haben.“ So wie bei den drei Jugendichen, die im Kasselburger Weg gemeinsam spazieren und daraufhin von Moira Moos ermahnt werden. Als sich eine kurze Diskussion entwickelt, sagt die Beamtin kurz vor der Weiterfahrt: „Wenn ich euch gleich nochmals zusammen antreffe, kostet das 200 Euro. Pro Person.“ Das wirkt.

Aber natürlich können die Beiden in der großen VG Gerolstein nicht überall sein – trotz ihres beachtlichen Tagespensums. Denn neben seinen Fußstreifen durch Gerolstein und Hillesheim fährt das Duo täglich auch bekannte Treffpunkte in der gesamten VG ab, wie den rückwärtigen Bereich der Sarresdorfer Straße, den Parkplatz an der Löwenburg, die Schutzhütte an der Papenkaule oberhalb von Gerolstein oder das Bolsdorfer Tälchen bei Hillesheim.

