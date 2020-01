Gerolstein : Auf einem guten Weg für andere

Gerolstein Zum Jahresauftakt des Caritasverbands (CV) Westeifel im Pfarrheim Gerolstein gehören Lob, Rückblick und Ausschau.

Sein Blick auf gewisse Entwicklungen in der Welt und in Deutschland sei besorgt, sagte der CV-Vorsitzende Friedbert Wißkirchen in seiner Ansprache. Er nannte Respektlosigkeit und Rechtsruck beim Namen, er erinnerte an Beispiele von Intoleranz, Hass und Antisemitismus. Wenn er aber erklärte: „Wir sind auf einem guten Weg“, und „Wir sind in Bewegung“, dann meinte er „seinen“ CV Westeifel – „‚einen der führenden im Bistum Trier“, wie er versicherte. Das wirtschaftliche Ergebnis 2019 sei sehr positiv gewesen; es habe einen Überschuss von einer halben Million Euro gegeben. Der CV sei gewachsen: an Aufgaben, Diensten und Mitarbeitern. Dem Führungs-Team Winfried Wülferath (Direktor) und Andrea Ennen (Stellvertreterin) bescheinigte Wißkirchen eine innovative und engagierte Tätigkeit. Wülferath eröffnete seinen Rück- und Ausblick mit dem Dank für Fleiß, Verlässlichkeit und Vertrauen der Mitarbeiter – 546 waren es am 31. Dezember 2019 – und ehrte 23 von ihnen, da sie seit zehn, 20, 30 oder 40 Jahren beim CV Westeifel tätig sind (siehe Extra).