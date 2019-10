Daun : Auf Entdeckungsreise durch die Verbandsgemeinde Daun

Daun (red) Einige Orte in der Verbandsgemeinde (VG) Daun haben die Chance ergriffen, Strukturen zu schaffen, um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen.

Los geht es bei der Firma TechniForm im Industrie- und Gewerbepark Nerdlen-Kradenbach, nächste Station ist Sarmersbach. Dort präsentiert Ortsbürgermeister Dieter Treis das sogenannte „Fitness Stüffje“, die Dorfgesundheitshütte, anschließend wird der Ulmenhof im Ort besichtigt. Weiter geht es über die VG-Grenze hinweg nach Neroth. Dort wird derzeit in Eigenleistung die ehemalige Mühle restauriert und umgebaut. Fortgesetzt wird die Erkundungstour in Schalkenmehren, wo es um das Thema „Diversität der Flechtenflora der Dauner Maare“ geht. Wie in den vergangenen Jahren stehen für die Exkursion wieder der Bürgerbus des Vereins Bürger für Bürger und der Bus der Jugendpflege Daun zur Verfügung. Abfahrtszeit beider Busse ist um 9.30 Uhr am Rathaus in Daun (Leopoldstraße).