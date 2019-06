Vereine : Verjüngung des Eifelvereins ist auch für neuen Vorsitzenden eine große Aufgabe

Prüm/Mayen/Daun Veränderung an der Spitze des Eifelvereins: Auf die langjährige Vorsitzende Mathilde Weinandy aus Prüm folgt nun Rolf Seel aus Kreuzau.

Der Eifelverein hat im Rahmen seiner Frühjahrsversammlung in Mayen einen neuen Hauptvorstand gewählt: Rolf Seel hat die Aufgabe des Hauptvorsitzenden von Mathilde Weinandy übernommen. Die noch amtierende Stadtbürgermeisterin von Prüm und aus Brück im Vulkaneifelkreis stammende Mathilde Weinandy hatte nicht mehr für den Vorsitz kandidiert. Auch die Hauptschatzmeisterin Anita Kruppert und ihr Stellvertreter, Helmut Kreuzkamp, traten nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr an.

Weitere Personalwechsel betrafen die Medien- und die Kulturwarte des Eifelvereins. Der Staffelstab in Sachen Vereinsgeld wurde an Uwe Willner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Düren, und an Michael Kaltz, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Mayen, übergeben. Mit der Wanderbloggerin Elke Blitzer, dem Prümer Studienrat Stefan Brosowski sowie dem Architekten und Diplom-Ingenieur Rudolf Weitz werden sowohl die Öffentlichkeitsarbeit als auch die kulturpflegerische Seite des Vereins gestärkt.